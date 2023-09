Monopoli, l'imperativo è sbloccarsi: contro la Casertana il primo vero bivio della stagione

Serie C Girone C

Due punti a fronte di due pareggi e altrettante sconfitte, tre gol fatti e ben otto subiti. Questo il bottino raccolto dal Monopoli nell'avvio della stagione 2023/2024, caratterizzato da qualche difficoltà per la squadra guidata da Francesco Tomei. Oltre al 2-2 subito in rimonta dal Monterosi e il pari a reti bianche contro il Catania, sono arrivati i ko per mano del Potenza e soprattutto quello dell'Avellino, che si è imposto rifilando ai biancoverdi un pesante 4-0: un risultato che ha lasciato qualche preoccupazione. Ed ecco dunque che c'è l'occasione per rifarsi e strappare una prima vittoria in campionato che in tal senso sarebbe fondamentale,

Domani sera, allo stadio Pinto, il Monopoli disputerà il recupero della prima giornata al cospetto della Casertana (calcio d'inizio alle ore 20:45): la partita rappresenta un primo vero e proprio bivio della stagione, che in caso di successo potrebbe dare slancio e tranquillità in vista della trasferta di domenica primo ottobre sul campo della Juve Stabia. Serve dunque una scossa, in modo da evitare di restare nei bassifondi della classifica e intraprendere una rincorsa nelle prossime settimane.

Le due squadre non si affrontano dalla stagione 2020/2021, e i precedenti degli ultimi anni sorridono interamente quasi interamente ai campani. Infatti i biancoverdi hanno aperta una striscia di cinque sconfitte consecutive (contando sia le gare in casa chee in trasferta) contro la Casertana: le ultime, risalenti rispettivamente al 2020 e 2021, sono arrivate per 2-1 e 1-0. L'ultimo successo, arrivato per altro al Pinto, risale al 9 dicembre 2018: il risultato fu di 1-0, con rete segnata da Doudou Magni al 78'.