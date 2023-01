Monopoli, la probabile formazione per il match contro la Juve Stabia

Nel posticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie C, girone C, il Monopoli stasera ospiterà la Juve Stabia allo stadio Veneziani con l'obiettivo di tornare alla vittoria dopo tre partite di astinenza: non sarà una sfida semplice per i biancoverdi che avranno di fronte una squadra in cerca di riscatto dopo la sconfifta con il Monterosi (3-1) e protagonista di un rendimento tra casa e trasferta abbastanza equilibrato. I campani hanno conquistato 15 degli attuali 33 punti in classifica fuori casa. Il Monopoli invece non vince tra le mura amiche dal 27 novembre scorso, quando riuscì ad avere la meglio sulla Virtus Francavilla per 1-0.

Il tecnico Giuseppe Pancaro sembra intenzionato a schierare i suoi utilizzando il modulo 3-4-1-2. Vettorel tra i pali, protetto dalla linea difensiva formata da Bizzotto, Mulé e Radicchio; in mezzo Piccinni e Vassallo, mentre le corsie esterne saranno occupate da Viteritti (a destra) e Giannotti (a sinistra). Rolando stazionerà sulla trequarti a supporto del tandem offensivo Starita-Manzari.

Monopoli, la probabile formazione contro la Juve Stabia

MONOPOLI (3-5-2): Vettorel; Bizzotto, Mulé, Radicchio; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Giannotti; Rolando, Starita, Manzari. All. Pancaro.