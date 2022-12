Monopoli, la sfida di Latina finisce a reti bianche

Serie C Girone C

Secondo risultato utile consecutivo per il Monopoli, che è uscito dalla sfida dello stadio Francioni contro il Latina con un punto in saccoccia. 0-0 il risultato finale della partita, terminata in nove dai biancoverdi per via delle espulsioni di Simeri e Bussaglia; espulso inoltre anche il tecnico Giuseppe Pancaro. Rinviato l'appuntamento con la vittoria esterna che manca dal primo ottobre, quando ci fu il successo per 2-1 sul campo del Picerno. Il Monopoli è così salito a quota 22 punti, assieme al Foggia.

Latina-Monopoli, il tabellino

LATINA CALCIO 1932 (3-5-2): Tonti; Esposito (46’ Sannipoli), Giorgini, Di Livio (88’ Nori), Carletti (77’ Rossetti), De Santis (77’ Tessiore), Celli, Bordin, Carissoni, Fabrizi, Riccardi (77’ Di Mino).Allenatore: Di Donato. A disposizione: Cardinali, Giannini; Pellegrino, Barberin, Esposito.

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Vettorel; Drudi (46’ Fornasier), Bizzotto, Pinto; Viteritti, Manzari (80’ Piarulli), Hamlili (65’ Bussaglia), Vassallo, Falbo (67’ Radicchio), Fella (65’ Starita), Simeri. Allenatore: Pancaro. A disposizione: Avogadri, Iurino; Dibenedetto, Rolando, Montini, Cascella.

Arbitro: Luigi Catanoso di Reggio Calabria. Assistenti: Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Egidio Marchetti di Trento. Quarto ufficiale: Michele Coppola di Castellammare di Stabia.

Ammoniti: Pinto (M), Esposito (L), Bizzotto (M), Bussaglia (M), Hamlili (M), Simeri (M), Starita (M). Espulsi: Simeri (M), Bussaglia (M) , Pancaro.

Note: recupero 1’ p.t., 6′ s.t. Angoli: 5-3

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli