Monopoli, la sfida playoff contro il Latina si gioca di sera. Ecco il programma completo del primo turno

L'attesa è quasi finita. Giovedì 11 maggio prenderanno il via i playoff del campionato di Serie C, con lo svolgimento del primo turno. Per quanto riguarda il girone C, il Monopoli scenderà in campo contro il Latina allo stadio Veneziani: l'inizio della partita è stato fissato per le ore 20:30. C'è grande attesa in casa biancoverde per questa postseason, conquistata grazie alle due vittorie consecutive contro lo stesso Latina e il Potenza, arrivate dopo il ko nel derby in casa della Virtus Francavilla; per il Monopoli sarà la quinta partecipazione ai playoff negli ultimi otto anni di militanza nella terza serie.

Playoff Serie C girone C, il programma completo del primo turno