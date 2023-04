Monopoli-Latina, Ferrari: "Convinto che la squadra possa fornire una bella prestazione"

Serie C Girone C

Ritrovare il successo dopo quattro sconfitte consecutive e inseguire l'obbiettivo di approdare ai playoff. Il Monopoli è chiamato ad invertire la tendenza delle ultime settimane nel match contro il Latina di domenica 2 aprile (allo stadio Veneziani, calcio d'inizio alle ore 14:30). Una gara tutt'altro che semplice, contro una squadra ostica; a presentare alla vigilia questo appuntamento è stato il tecnico Giacomo Ferrari.

Sulla gara: "La partita di Francavilla è ormai passata, dobbiamo dare anima e corpo nellla partita di domani. Il gruppo sta bene, i ragazzi hanno sempre dimostrato di tenere a quanto hanno fatto di buono finora. Il Latina sta bene, ma la mia preoccupazione è rivolta ai miei giocatori che se giocano come sanno fare possono tenere testa a chiunque. A livello fisico siamo in forma, sono sicuro che la squadra fornirà una bella prestazione".

Sulla scelta della formazione: "Il 3-5-2? Il modulo non è la cosa più importante, ma ovviamente bisogna schierarsi in campo in un certo modo. In base al discorso del minutaggio vedremo come giocare, ci prendiamo le ultime 24 ore per decidere. Comunque siamo pronti ad ogni eventualità".

Sulle condizioni della squadra: "Oltre agli squalificati Giannotti e Starita mancherà Santaniello per infortunio così come Corti. Recuperano invece Pinto e Piccinni".