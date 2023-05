Monopoli-Latina, Ferrari presenta la sfida playoff: "Dobbiamo vincere senza fare calcoli"

Serie C Girone C

Il Monopoli è pronto a tornare in campo per l'inizio ufficiale dei playoff di Serie C. Giovedì 11 maggio allo stadio Veneziani arriverà il Latina per il duello valevole per il primo turno: i biancoverdi, per continuare il cammino nella postseason, avranno a disposizione due risultati su tre; la gara però si preannuncia insidiosa, al netto della compatezza e preparazione tattica dei nerazzurri. A presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Giacomo Ferrari.

Sull'avversario: "Le partite playoff sono particolari, che non fanno parte del contesto campionato. Sarà una gara simile a quella fatta più o meno un mese fa. Dobbiamo cercare di vincere a tutti costi, non bisogna pensare al doppio risultato perché non possiamo rimanere in attesa. La squadra deve scendere in campo convinta come nelle ultime gare. La partita più importante è quella di domani sera, poi penseremo alla prossima".

Sulle scelte di formazioni. "Dubbi in difesa e in attacco? Abbiamo tante soluzioni, ho già in testa la formazione che potrebbe scendere in campo. La cosa principale è che ho tutti i calciatori a disposizione".

Sul suo futuro: "Non ci penso, finora ho dato al massimo. In questo momento non è il problema principale oggi, più in avanti se ne parlerà. C'è tempo. Ora la priorità sono i playoff".

Sulle condizioni della squadra: "Santaniello non sarà a disposizione, ha avuto un problemino durante il test contro il Bitonto. Per il resto sono tutti disponibili, faremo le nostre valutazioni. In questo periodo abbiamo lasciato ai ragazzi i giorni giusti di riposo, siamo pronti alla partita di domani".