Monopoli-Latina, le info sulla prevendita dei biglietti

Serie C Girone C

É attiva la prevendita sul circuito Ciaotickets sarà attiva la prevendita dei biglietti per la partita Monopoli-Latina, valevole per la 35^ giornata del Campionato di Serie C 2022/23, in programma domenica 2 aprile alle ore 14.30 allo stadio “Vito Simone Veneziani” di Monopoli.

PREZZO DEI BIGLIETTI

TRIBUNA: INTERO € 25,00 – RIDOTTO € 18,00.

DISTINTI: INTERO € 16,00 – RIDOTTO € 12,00

CURVA: INTERO € 10,00 – RIDOTTO € 7,00

OSPITI: INTERO € 10,00 – RIDOTTO € 7,00

Categorie ridotti: over 65, donne, 6-14 anni (accompagnati da un parente adulto), invalidi fino al 99%. * I prezzi non sono comprensivi di diritti di biglietteria di 2,00€.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI A MONOPOLI

– CENTRO COORDINAMENTO BIANCOVERDE MONOPOLI – Via Battisti, 28.

– AGENZIA PLANETWIN365 – Via Marsala, 27.

– TILT COFFEE – Via Remigio Ferretti.

– TABACCHERIA CORNELIA – Via Lepanto, 22/B.

– SNAI GOLDSPORT24 – Via Roma 2.

– BOTTEGHINO STADIO VENEZIANI (solo il giorno della partita)

Attiva anche la vendita online sul sito https://www.ciaotickets.com/

ACCREDITI

Tutte le richieste di accredito per la partita Monopoli-Latina, dovranno pervenire entro venerdì 31 marzo alle ore 12.00.

Modalità accrediti stampa > https://www.monopolicalcio.it/1966/regolamento-accrediti-stampa-stagione-agonistica/

Accrediti CONI, AIA, F.I.G.C., diversamente abili, osservatori società > https://www.monopolicalcio.it/1966/modalita-altri-accrediti/

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli