Monopoli-Latina, le probabili formazioni: Colombo conferma gli stessi undici dello scorso weekend

Serie C Girone C

Tornare alla vittoria dopo il ko contro il Palermo facendo valere il fattore dello stadio Veneziani, dove nelle ultime quattro uscite sono arrivate altrettanti successi. Il Monopoli è chiamato a cercare di riprendere il cammino nel duello col Latina, in programma oggi alle ore 14:30. Il match della diciottesima giornata del campionato di Serie C, girone C, è quantomai fondamentale per accumulare punti in vista delle due prossime trasferte prima della sosta invernale.

Tra i biancoverdi non dovrebbero esserci grosse novità, il tecnico Alberto Colombo sembra intenzionato a schierare gli stessi undici scesi in campo nello scorso weekend. Loria tra i pali, in difesa spazio a Riggio assieme a Bizzotto e Mercadante. Sulla fascia destra pronto Tazzer, Langella confermato in mezzo; il tandem d'attacco sarà composto ancora una volta da Starita e Grandolfo. Modulo 3-5-2.

Analogo modulo per gli ospiti, reduci dalla vittoria casalinga col Catania. In porta Cardinali, protetto dal trio difensivo formato da De Santis, Celli (che potrebbe sostituitre Esposito) e Giorgini. A centrocampo dovrebbe esserci spazio per Marcucci, sulla fascia sinistra verso la conferma Carissoni; in avanti pronti Carletti e l'ex di turno Jefferson (a Monopoli nella stagione 2019/2020).

Monopoli-Latina, le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Loria;Riggio,Bizzotto,Mercadante;Tazzer, Langella, Piccinni,Vassallo,Guiebre; Starita,Grandolfo. All.Colombo.

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Celli, Giorgini;Ercolano,Tessiore,Marcucci,Amadio,Carissoni;Carletti,Jefferson. All. Di Donato.