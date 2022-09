Monopoli, manovre a centrocampo nell'ultimo giorno di mercato: dentro De Risio, Vitale via in prestito

Serie C Girone C

Un'operazione in entrata e una in uscita per il Monopoli nell'ultimo giorno di mercato. I biancoverdi infatti hanno sistemato la mediana a disposizione dell'allenatore Giuseppe Laterza aggiudicandosi le prestazioni dell'esperto Carlo De Risio: il classe 1991 è approdato dal Bari a titolo definitivo, dopo l'esperienza in prestito al Pescara nella seconda parte della scorsa annata (17 presenze totali). De Risio, che nelle scorse settimane era stato cercato da diversi club di Serie C, ha vestito tra le altre le maglie di Benevento, Catanzaro, Padova e Avellino. Regista di ruolo, fornirà al Monopoli un'ulteriore opzione per la costruzione della manovra.

Allo stesso tempo è arrivata la cessione in prestito al Gubbio di Gaetano Vitale. Il jolly classe 2001 era stato tesserato a luglio scorso dalla Salernitana, a titolo definitivo: ora l'avventura in Umbria, per trovare la giusta continuità.