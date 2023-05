Monopoli, Marco Piccinni dice addio al calcio giocato: "È stato un viaggio bellissimo"

Serie C Girone C

Marco Piccinni dice addio al calcio giocato. Il centrocampista classe 1987, capitano dei biancoverdi, ha reso nota la propria decisione nel corso di una conferenza stampa: "Il calcio mi ha accompagnato fin da quando ero un bambino. Da bambino ero insicuro e balbuziente, oggi sono diventato un capitano ed un punto di riferimento. Il calcio mi ha svegliato in questi anni con la voglia di correre dietro un pallone, mi ha cullato nelle notti dopo una vittoria e non mi ha fatto dormire dopo una sconfitta. Devo molto al calcio, ma è arrivato il momento. Sono pronto, è una vita che studio e che cerco percorsi paralleli, ho sempre predicato questo. Tanti nello spogliatoio lo stanno facendo. Questo è stato un viaggio bellissimo".

Piccinni si è soffermato poi sui ringraziamenti: "Ringrazio il presidente Onofrio Lopez, che mi ha preso quando avevo poco più di 30 anni e mi ha accompagnato fino alla fine. Francesco Rossiello mi ha rincorso per tanti anni e ci siamo trovati proprio all'ultimo. Un grande grazie va allo staff di questa stagione, sono stati presi dei rischi e non era scontato andasse così. Sono stati tutti molto coraggiosi. Un ringraziamento va ai tifosi, che oggi chiamo come la mia gente. Ma un ringraziamento particolare lo faccio alla mia squadra. Nei miei ultimi minuti in campo (contro l'Audace Cerignola, ndr) ho perso una palla sanguinosa e si sono spente le ultime residue speranze per la mia squadra. Negli spogliatoi però ho trovato riconoscenza a livello umano, una cosa bellissima".

Sulle sue prospettive future: "Ora ho bisogno di una settimana per resettarmi a livello emotivo. Poi come ho già detto ho studiato tanto e mi sono aperto molti percorsi. Voglio passare un po' di tempo con la mia famiglia e pensarci su. Io direttore sportivo? Per come sono coinvolto emotivamente è l'unica cosa che non potrei fare è quella".

Alla fine della conferenza, il difensore Nicola Bizzotto ha consegnato a Piccinni una maglia celebrativa con il numero 433, ossia il totale delle presenze totalizzate in carriera dal centrocampista ed una fascia da capitano. Piccinni ha militato nel Bari, nella Vastese, nel Noicattaro, nel Brindisi, nella Lucchese, nel Piacenza, nel Barletta, nel Chieti, nella Fidelis Andria, nel Potenza e nel Monopoli. Ha giocato in biancoverde dal 2019 al 2023, raccogliendo 118 presenze e 8 gol.