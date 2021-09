Monopoli-Messina, le probabili formazioni: dubbio Viteritti per Colombo?

Proseguire la scia di una partenza sprint che finora ha portato 6 punti e il primo posto solitario in classifica. Questo è l'obiettivo del Monopoli, che stasera ospiterà il Messina allo stadio Veneziani (calcio d'inizio ore 20:30). Il tecnico Alberto Colombo ha alzato la soglia dell'attenzione in vista di un impegno che può regalare delle insidie: per questo motivo si va verso la conferma dello stesso undici che ha battuto la Turris, col dubbio legato a Viteritti che sarà sciolto solo all'ultimo. L'esterno destro potrebbe farcela. In difesa c'è il trio Mercadante-Arena-Bizzotto, mentre in avanti D'Agostino farà coppia con Starita.

Nel Messina, che nelle prime due giornate ha raccolto altrettanti pareggi contro Paganese e Palermo, prenderanno parte alla gara 22 giocatori. L'allenatore Salvatore Sullo dovrebbe insistere sul modulo 4-4-2, con Carillo al centro della difesa, Fofana in mediana assieme a Damian e la coppia d'attacco formata da Balde ed Adorante. Out per infortunio Matese.

Monopoli-Messina: le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Mercadante, Arena, Bizzotto; Viteritti, Bussaglia, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Starita, D'Agostino. All. Colombo.

MESSINA (4-4-2): Lewandowski;Morelli, Carillo, Celic, Sarzi Puntini;Distefano, Damian, Fofana,Simonetti; Balde,Adorante. All.Sullo