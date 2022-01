Monopoli, nessun nuovo caso di positività riscontrato negli ultimi test

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Nessun nuovo caso di positività riscontrato nel gruppo squadra del Monopoli. Questo l'esito del nuovo ciclo di tamponi effettuato dal club biancoverde. A restare attualmente positivo è un calciatore, in isolamento domiciliare e seguito dallo staff medico.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite la propria pagina Facebook:

La S.S. Monopoli 1966 comunica che, a seguito degli ultimi tamponi effettuati in data odierna, non sono emerse ulteriori positività all'interno del gruppo squadra; resta dunque un solo calciatore positivo al Covid-19, in isolamento domiciliare e monitorato dallo staff medico biancoverde.