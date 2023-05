Monopoli ok nel primo turno dei playoff: Latina battuto 1-0

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Monopoli

Il Monopoli non sbaglia e continua il proprio cammino nei playoff. I biancoverdi allo stadio Veneziani hanno avuto la meglio sul Latina per 1-0, in una gara dove gli ospiti hanno attuato un autentico forcing facendo soffrire i padroni di casa che precedentemente si erano resi pericolosi con Fella: a risolvere la gara è stato, da subentrato, Starita ben servito da Falbo all'82'. Il Monopoli ha potuto così festeggiare la qualificazione al secondo turno dove affronterà l'Audace Cerigonola.

Monopoli-Latina, il tabellino

Reti: 37’st Starita(M)

S.S. MONOPOLI 1966 (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, De Santis I., Bizzotto, Pinto(43’st Mulè); De Risio, Vassallo(24’st Hamlili); Rolando(17’st Starita), Manzari(43’st Bussaglia), Giannotti(17’st Falbo); Fella. All.: Ferrari. A disp.: Pisseri; Dibenedetto, Fornasier, Piccinni, Radicchio, Drudi, Corti, Piarulli.

LATINA CALCIO 1932 (3-5-2): Tonti; Celli, De Santis E., Sannipoli; Carissoni, Di Livio(40’st Rosseti), Amadio, Cortinovis(32’st Peschetola), Riccardi(28’st Furlan); Ganz, Fabrizi. All.: Di Donato. A disp.: Cardinali, Giannini; Belloni, Barberini, Bezziccheri, Calabrese, Esposito, Gallo.

Arbitro: Marco Emmanuele della sezione di Pisa. Assistenti: Veronica Martinelli della sezione di Seregno e Simone Biffi della sezione di Treviglio. Quarto ufficiale: Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza.

Ammoniti: Giannotti, Hamlili, De Santis I.(M); Fabrizi, Cortinovis, Amadio(L). Espulsi: -.

Note: Recupero 1’ p.t., 4’ s.t.; angoli 6-2. Divisa bianca per il Monopoli, nerazzurra per il Latina. Spettatori 1428 di cui 84 ospiti.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli