Monopoli-Palermo, le probabili formazioni: tra i biancoverdi torna Mercadante, Starita-Borrelli in avanti

Serie C Girone C

Faccia a faccia con la quinta in classifica, in uno scontro diretto che potrebbe essere il crocevia per stabilire i piazzamenti finali della stagione regolare. Il Monopoli, che in graduatoria è quarto, oggi ospiterà il Palermo allo stadio Veneziani (ore 14:30) con l'intenzione di riprendere la propria marcia dopo il ko nel recupero con il Taranto. I biancoverdi, prima della sconfitta di mercoledì, erano reduci da una striscia positiva di sei vittorie consecutive; la formazione siciliana invece, domenica scorsa, ha travolto per 4-0 il Picerno inanellando così il sesto risultato utile di fila.

Gli uomini di Alberto Colombo scenderanno in campo con il consueto 3-5-2: Loria presente in porta, mentre in difesa Mercadante riprenderà il proprio posto al fianco di Bizzotto e Arena; a centrocampo, invece, potrebbe tornare dal primo minuto Piccinni, Viteritti viaggia verso la conferma sulla fascia destra. Davanti, assieme a Starita, ci sarà uno tra Borrelli e Grandolfo a completare il reparto (il primo parte leggermente avanti).

Il 4-2-3-1 sarà il modulo di partenza dei rosanero. Pelagotti tra i pali, protetto dal tandem difensivo formato da Lancini e Marconi. In mediana ballottaggio tra Dall'Oglio e Damiani, sulla trequarti ci sarà Luperini supportato dagli esterni Valente e Soleri (rispettivamente a destra e a sinistra). L'unica punta sarà Brunori.

Monopoli-Palermo, le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Loria;Arena, Bizzotto Mercadante; Viteritti, Bussaglia, Piccinni, Vassallo; Guiebre; Starita, Borrelli. All. Colombo.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; Dall’Oglio, De Rose; Valente, Luperini, Soleri; Brunori. All. Baldini.