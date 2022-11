Monopoli, Pancaro dopo il pareggio contro la Fidelis Andria: I ragazzi hanno dato tutto, risultato giusto"

Serie C Girone C

Terzo risultato utile consecutivo per il Monopoli, che sul campo della Fidelis Andria ha ottenuto un pareggio per 1-1 (il terzo stagionale). Alla rete del terzino sinistro Luca Falbo (34') ha risposto il sigillo dei padroni di casa a firma di Don Bolsius al 50'; ora i biancazzurri in classifica si trovano a quota 18 punti assieme al Latina e dietro al trio formato da Catanzaro, Pescara e Crotone. Nel post-gara il tecnico Giuseppe Pancaro ha commentato così la prestazione dei suoi: "Sicuramente abbiamo fatto un buon primo tempo, dove siamo riusciti a gestire bene il pallone, abbiamo segnato un gol di pregevole fattura. Nella ripresa siamo un po' calati e hanno giocato meglio loro. Il pareggio è giusto.Abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo fare dal punto di vista fisico, volevamo vincerla perché sapevamo che era importante per i tifosi. Il gol? Siamo partiti dal nostro portiere e siamo riusciti poi a segnare, da queste situazioni dobbiamo prendere forza e migliorare tanti aspetti".