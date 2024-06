Monopoli, per il dopo-Taurino c'è l'ipotesi di un ritorno di Alberto Colombo

Per la sostituzione del tecnico Roberto Taurino, ormai al passo d'addio, il Monopoli pensa ad un ritorno per la panchina: la società biancoverde sta vagliando diversi nomi a cui affidare la guida della squadra per la stagione 2024/2025, e tra questi ci sarebbe anche quello di Alberto Colombo. In tal senso, le parti avrebbero avuto già dei contatti.

Il classe 1974 ha trascorso già una stagione con i biancoverdi, quella 2021/2022 nella quale ha trascinato il Monopoli fino al secondo turno della fase nazionale dei playoff (fu poi il Catanzaro a passare il turno). Successivamente è stato sulle panchine di Potenza (da giugno ad ottobre 2023) e Renate (da dicembre 2023 a marzo 2024). Nel corso della sua carriera, trascorsa tra altre in forza a Vicenza, Arzignano e Virtus Francavilla, ha mostrato flessibilità tattica altenando moduli come il 4-3-1-2, 4-3-2-1 e 3-5-2.

Non è l'unico nome sul taccuino del Monopoli, pronto a mettere le basi per la prossima annata nei prossimi giorni.