Monopoli, per la porta c'è l'idea Tommaso Nobile

Serie C Girone C

L'era Francesco Tomei in casa Monopoli è iniziata. Assieme all'allenatore, presentato la scorsa settimana, la dirigenza ora intraprenderà i lavori di costruzione della rosa a tempo pieno: sono in corso valutazioni sui calciatori che dovranno essere confermati, ed inoltre si punterà con attenzione anche sul settore giovanile. A tal proposito è stato ufficializzato il rinnovo del terzino destro Claudio Cristallo fino al 2025.

Per quanto riguarda i possibili volti nuovi invece, potrebbe essere formalizzato l'arrivo di un nuovo portiere: tra le opzioni, una porterebbe a Tommaso Nobile del Foggia. Il classe 1996 è approdato in rossonero dopo l'esperienza alla Virtus Francavilla e ha totalizzato 24 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C, prima che le gerarchie cambiassero in favore del duo Demba Thiam e Joaquin Dalmasso, titolari a fasi alterne nel corso della stagione. Insomma, Nobile è in cerca di riscatto e il Monopoli ha bisogno di un estremo difensore di esperienza a cui affidare la porta. L'affare potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.