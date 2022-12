Monopoli-Pescara, Pancaro: "Sarà una gara tesa, dobbiamo dare qualcosa in più"

Serie C Girone C

Il Monopoli sarà ancora una volta impegnato allo stadio Veneziani, nel prossimo turno di campionato. Domenica 11 dicembre i biancoverdi ospiteranno il Pescara dell'ex allenatore Alberto Colombo (calcio d'inizio alle ore 17:30). Reduce dalla sconfitta interna contro il Potenza, il Monopoli vuole regalarsi un successo pesante per sollevare il morale e dare una scossa alla classifica. A presentare la gara alla viglia è stato il tecnico Giuseppe Pancaro

Sulla gara: "Abbiamo lavorato molto sulla testa, con tanti sacrifici ci eravamo creati una piccola serie positiva. Ma quando dovevamo trovare continuità non siamo riusciti a farlo. Le cause sono diverse, non cerco alibi. Bisogna essere consapevoli delle difficoltà che ci sono e dare qualcosina in più per avere un risultato positivo. Il Pescara è una delle tre corazzate del girone C, assieme a Catanzaro e Crotone. Mi aspetto una gara dove ci sarà molta tensione in generale. Il mercato? Prematuro parlarne, credo sia giusto concentrarci in queste tre partite prima della sosta. Poi faremo il punto della situazione".

Sulle scelte di formazione: "In difesa le scelte sono obbligate, per il resto vedremo cosa cambiare a gara in corso".

Sulle condizioni della squadra: "Nocchi, Fornasier e Cristallo sono indisponibili. Drudi ci sarà ma in settimana non si è allenato, ci sarà anche Piccinni perché è giusto che il capitano sia in gruppo. Il fatto di avere tanti giocatori fuori sta condizionando il nostro cammino".