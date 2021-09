Il Monopoli si rialza: Piccinni e Mercadante stendono il Picerno

Sesta giornata del campionato di Serie C, girone C: i biancoverdi allenati da Alberto Colombo tornano a vincere dopo la sconfitta contro la Virtus Francavilla

Riparte con forza il Monopoli, ritornando alla vittoria contro il Picerno allo stadio Veneziani. 2-0 il risultato finale, arrivato grazie alle firme di Piccinni al 21' e di Mercadante all 86', freddo nel realizzare un calcio di rigore assegnato dopo un fallo di Garcia. I biancoverdi così reagiscono subito alla sconfitta di domenica scorsa in casa della Virtus Francavilla occupando la seconda piazza della classifica generale, a quota 13 punti, uno solo in meno del Bari avversario domenica 3 ottobre al San Nicola.

Di seguito il comunicato del Monopoli pubblicato attraverso i propri canali ufficiali:

MONOPOLI-AZ PICERNO 2-0

RETI: Piccinni 21’, rig. Mercadante 86’ (M)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Arena, Mercadante, Bizzotto, Novella, Piccinni (46’ Hamlili), Vassallo (74’ Morrone), Bussaglia (89’ Langella), Guiebre, Grandolfo (74’ D’Agostino), Starita (92’ Nina). A disposizione: Guido, Riggio, De Santis, Nocciolini, Romano, Tazzer, Viteritti. All. Colombo.

AZ PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi, Setola (63’ Finizio), Ferrani, Garcia, Guerra, Pitarresi, Dettori, D’Angelo (42’ De Marco), Vivacqua (63’ Carrà), Terranova (46’ Gerardi), Reginaldo. A disposizione: Summa, Allegretto, De Cristofaro, Alcides, Stasi, De Ciancio, Coratella. All. Palo.

Arbitro: Michele Giordano di Novara.

Assistenti: Francesco Rizzotto di Roma 2 e Fabio Dell’Arciprete di Vasto.

Quarto ufficiale: Cristian Robilotta di Sala Consilina.

Ammoniti: –

Espulsi: Garcia (P)

Note: –

Recupero: 3’ p.t., 3’ s.t.

Angoli: 1-4

Divisa biancoverde per il Monopoli, rossoblu per l’AZ Picerno.