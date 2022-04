Monopoli-Picerno: "Dobbiamo giocarcela senza fare calcoli, servirà grande applicazione"

Serie C Girone C

Il Monopoli è pronto ad iniziare l'avventura ai playoff: domenica primo maggio, allo stadio Veneziani, arriverà il Picerno in vista dell'incontro valevole per il primo turno della postseason (ore 17:30). In biancoverdi, che hanno concluso la regular season al quinto posto in classifica, hanno a disposizione due risultati su tre per accedere alla fase successiva; in casa il Monopoli ha finora ottenuto 37 punti al netto di 11 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. A presentare la sfida alla vigilia è stato il tecnico Alberto Colombo.

Sulla partita: "La gara va approcciata senza fare calcoli, non si parte con l'obiettivo di puntare al pareggio perché sarebbe il viatico per una probabile sconfitta. La partita va vissuta con grande applicazione. essendo in grado di goderci questi momenti. É stata fatta una grande cavalcata durante la stagione, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo partita dopo partita. Abbiamo lo spirito di una squadra che ha entusiasmo, vogliamo fare un altro passo nella storia del Monopoli. Nelle tre partite in cui abbiamo affrontato il Picerno, un'amichevole e due di campionato, abbiamo racimolato una vittoria e due sconfitte incassando anche il passivo più pesante. Loro avranno voglia di andare avanti il più possibile".

Sulle condizioni della squadra: "Saranno assenti Natalucci e Fornasier. Vedremo se riusciremo ad archiviare qualche acciacco nelle ultime ore prima della partita".

Sull'approccio da tenere ai playoff: "Dobbiamo portare in campo ciò che siamo e ciò che siamo stati, cambiare in queste partite importanti è un grande rischio. Se siamo arrivati fino a questo punto è per merito di quello che abbiamo fatto finora, non possiamo cambiare la nostra natura, anzi, la dobbiamo consolidare. Le insidie di una squadra che è cresciuta nel girone di ritorno sono sotto gli occhi di tutti, va sottolineato quello che ha fatto il Picerno".