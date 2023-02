Monopoli-Picerno, Pancaro: "La continuità nel calcio è fondamentale. Pronti per fornire un'altra grande prestazione"

Girone C

Monopoli

A caccia del tris: giovedì 2 febbraio il Monopoli sarà impegnato nel posticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie C, girone C, contro il Picerno (allo stadio Veneziani, ore 15:00) con l'obiettivo di inanellare la terza vittoria di fila dopo quelle ottenute contro Juve Stabia e Audace Cerignola. La fiducia dei biancoverdi è in crescita, e sicuramente una mano verrà data dagli ultimi nuovi arrivati, il portiere Matteo Pisseri e l'attaccante Emanuele Santaniello; a presentare il match alla vigilia ci ha pensato il tecnico Giuseppe Pancaro.

Sull'avversario: "La continuità nel calcio è importantissima, il Picerno ha fatto 35 punti ed è una squadra in salute. Oltre alle solite difficoltà, quella più grande è aver avuto solo due giorni per prepararla. Noi stiamo bene, abbiamo entusiasmo e siamo pronti per fare un'altra grande prestazione. Ora dobbiamo pensare di allontanare il più possibile la zona playout, poi potremo fare altri ragionamenti".

Sulle condizioni della squadra: "Piarulli è infortunato, Drudi ha avuto un attacco influenzale. Da valutare infine Hamlili, a causa di una contusione,. Le mie scelte verranno fatte in funzione di questa partita".

Sul mercato: "Sono soddisfatto perché non è stato ceduto nessun ragazzo del gruppo con cui abbiamo iniziato il percorso. Abbiamo preso Santaniello, che è un attaccante dotato di caratteristiche che io ricercavo. Pisseri lo conoscevo già, ho un rapporto speciale con lui, ha accettato di venire a fare il secondo portiere. Cercavamo gente felice di venire a Monopoli".