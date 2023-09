Monopoli, posticipato il match contro la Casertana: ecco la nuova data

Girone C

L'esordio nella stagione 2023/2024 del Monopoli è rinviato di una settimana. La Lega Pro ha infatti disposto il posticipo del match di domenica 3 settembre contro la Casertana, squadra ripescata nel girone C per completare l'organico: la gara si giocherà mercoledì 27 settembre allo stadio Pinto, alle ore 20:45. La formazione guidata da Francesco Tomei, nella giornata di sabato 2 settembre disputerà un allenamento congiunto contro il Gravina, formazione del girone H della Serie D (stadio Veneziani, ore 16:30).

Casertana-Monopoli posticipata: il comunicato dei biancoverdi

La Lega Pro, vista l’istanza della società Casertana in riferimento al comunicato ufficiale n. 78/L pubblicato in data 07.08.2023, dispone che la gara Casertana – Monopoli, in programma domenica 3 settembre 2023, venga posticipata a mercoledì 27 settembre 2023, sempre presso lo stadio Alberto Pinto di Caserta, con inizio alle ore 20,45.