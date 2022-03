Monopoli-Potenza, Colombo: "Momento decisivo della stagione, non dobbiamo sottovalutare l'avversario"

Serie C Girone C

Dopo la pausa forzata a causa del rinvio del derby col Taranto, il Monopoli è pronto a ritornare in campo e a proseguire in un cammino che finora ha fruttato quattro successi consecutivi: allo stadio Veneziani, domenica 27 marzo, arriverà il Potenza in un duello caratterizzato dalle diverse ambizioni coltivate dalle due squadre. I biancoverdi vogliono restare nelle zone alte della classifica, mentre i rossoblù sono a caccia di punti salvezza. A presentare la gara alla vigilia è stato il tecnico Alberto Colombo.

Sulla partita: "Tutte le partite hanno un valore importante, credo sia un momento decisivo della stagione ma nulla toglie al fatto che dobbiamo fare risultati positivi se vogliamo arrivare più in alto possibile. Di fronte abbiamo una squadra che viene da sei risultati utili di fila, nelle ultime undici partite ha subito solo due sconfitte e ha portato a casa 6 punti nelle ultime due trasferte. Se pensiamo di scendere in campo senza intensità e minor rsipetto dell'avversario quello sarà il primo passo della sconfitta. Non possiamo affrontare con leggerenza questo incontro".

Sulle condizioni della squadra: "Sarà out Piccinni, il suo percorso di recupero si è allungato. Lui è l'unico indisponibile".

Sull'obiettivo terzo posto: "Ora tocca a noi, ai ragazzi ho detto che dobbiamo fare la nostra corsa sfruttando eventuali passi falsi degli avversari. Vogliamo migliorare il rendimento del girone di andata, o almeno avvicinarci il più possibile. Se dovessimo farlo il posto in classifica sarebbe di tutto rispetto, ma sta a noi. Il mirino puntato sui playoff è uno stimolo per alzare l'asticella di partita in partita. Lavorando in silenzio vogliamo proseguire nel nostro cammino sapendo che gli ostacoli sono insidiosi".