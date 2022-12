Monopoli-Potenza, Ferrari: "I ragazzi ci stanno mettendo l'anima, continuiamo così"

Serie C Girone C

Reduce dal pareggio esterno contro il Latina, il Monopoli è a caccia della continuità: domenica 4 dicembre, allo stadio Veneziani, i biancoverdi ospiteranno il Potenza con l'obiettivo di infilare il terzo risultato utile consecutivo, comprendendo anche la vittoria di domenica scorsa contro la Virtus Francavilla. Si giocherà allo stadio Veneziani, alle ore 17:30. Fare bottino pieno significherebbe ottenere una nuova iniezione di fiducia. A presentare il match alla vigilia è stato il viceallenatore Giacomo Ferrari, al netto della squalifica del tecnico Giuseppe Pancaro.

Sulla gara: "Credo che stiamo facendo bene, a parte i risultati che sono dalla nostra parte cerchiamo di provare a giocare ogni gara. Ci preveremo anche domani. La sterilità in attacco? I ragazzi stanno facendo un gran lavoro in fase di non possesso, fondamentale nel calcio di oggi. Stiamo cercando di mettere gli attaccanti in condizione di fare gol. Sono due gare che non subiamo reti, è importante per il morale. Dobbiamo continuare su questo trend positivo, ci stiamo mettendo l'anima".

Sulle condizioni della squadra: "A parte le squalifiche di Bussaglia e Simeri sono out Piccinni e De Risio, oltre a Falbo che ha avuto un attacco influenzale. Drudi è da valutare nelle prossime ore. Tutti i convocati hanno la possiblità di dimostrare qualcosa, pur avendo delle difficoltà da molto tempo, tra infortuni e squalifiche".