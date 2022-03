Monopoli-Potenza, le info sulla prevendita dei biglietti

Serie C Girone C

Attivata la prevendita dei biglietti per il match tra Monopoli e Potenza, che si giocherà domenica 27 marzo allo stadio Veneziani (ore 14:30).

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

É attiva sul circuito Ciaotickets la prevendita dei biglietti per la partita Monopoli-Potenza, valevole per la 33^ giornata del Campionato di Serie C 2021/22, in programma domenica 27 marzo allo stadio “Vito Simone Veneziani” alle ore 14.30.

La vendita dei biglietti ha come riferimento il Decreto Legge che prevede la capienza degli stadi al 75%.

IL PREZZO DEI BIGLIETTI

TRIBUNA: INTERO € 18,00 – Ridotto (over 65, 6-12 anni e donne) €14,00

DISTINTI: INTERO € 13,00 – Ridotto (over 65 e 6-12 anni e donne) €10,00;

CURVA: INTERO € 8,00 – Ridotto (over 65 e 6-12 anni e donne) € 6,00;

SETTORE OSPITI: INTERO € 8,00.

I biglietti gratuiti sono riservati ai bambini dai 0-5 anni. I prezzi dei biglietti non sono comprensivi dei diritti di biglietteria di 2€.

A causa della riduzione dei posti prevista dalla normativa vigente, saranno rilasciati accrediti, fino ad esaurimento posti, ai soli possessori di Tessere F.I.G.C. / AIA. / C.O.N.I.

GREEN PASS RAFFORZATO E MASCHERINA FFP2

L’accesso allo stadio per chi ha un’età maggiore di 12 anni sarà concesso esclusivamente a chi è in possesso di Green Pass Rafforzato.

La certificazione verde COVID 19 non sarà richiesta al momento dell’acquisto del titolo, ma nella fase di ingresso all’impianto, unitamente al biglietto e a un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti, in formato cartacea o digitale. Si precisa che, chiunque acquisterà il biglietto senza possedere il Green Pass, non avrà diritto ad alcun rimborso.

Come contemplato dal Regolamento d’uso dello stadio, sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 durante l’intero svolgimento dell’evento. Al fine di garantire la distanza interpersonale, sarà anche obbligatorio per ciascun titolare di biglietto assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI A MONOPOLI

– CENTRO COORDINAMENTO BIANCOVERDE MONOPOLI – Via Battisti, 28.

– AGENZIA PLANETWIN365 – Via Marsala, 27.

– TILT COFFEE – Via Remigio Ferretti.

– TABACCHERIA CORNELIA – Via Lepanto, 22/B.

– SNAI GOLDSPORT24 – Via Roma 2.

– BOTTEGHINO STADIO “VENEZIANI”.

Attiva anche la vendita online sul sito www.ciaotickets.com