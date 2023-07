Monopoli, prelevato il portiere Samuele Vitale dal Sassuolo

Girone C

Il Monopoli continua a rafforzare il proprio pacchetto under. Dopo aver ufficializzato l'ingaggio del terzino sinistro Mirco De Santis, i biancoverdi hanno finalizzato l'arrivo del portiere classe 2002 Samuele Vitale dal Sassuolo: nella passata stagione ha militato in prestito al Gelbison, mettendo a referto 4 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C.

Dal 2019 al 2022 ha raccolto 48 presenze con la formazione Primavera del Sassuolo. Per lui un contratto fino al 2025.