Monopoli, presentata la documentazione di iscrizione al campionato di Serie C 2023/2024

Documentazione per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C consegnata. Il Monopoli ha reso noto di aver provveduto, nella giornata di oggi, ad aver provveduto a tutto ciò che è necessario per militare nel torneo di terza serie 2023/2024; per i biancoverdi sarà la nona partecipazione consecutiva in C, un traguardo di spessore per la stessa società.

Ora la la programmazione futura è pronta a carburare definitivamente. Dopo aver scelto Francesco Tomei come nuovo allenatore, la dirigenza si concenterà sull'allestimento della rosa.