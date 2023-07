Monopoli, preso il terzino sinistro Mirco De Santis

Serie C Girone C

Innesto under per il Monopoli, che si è assicurato le prestazioni del terzino sinistro classe 2003 Mirco De Santis. Il calciatore arriva nell'ambito di un'operazione a titolo definitivo. De Santis nella scorsa stagione ha raccolto 3 presenze al Siena, tra campionato e Coppa Italia Serie C; 21 presenze, 3 gol e 5 assist nella stagione 2021/2022 tra campionato Primavera 2 e Coppa di categoria con la maglia dalla Lazio. Per lui un contratto fino al 2025.