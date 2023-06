Monopoli, primo contratto da professionista per Claudio Cristallo

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Il Monopoli e Claudio Cristallo insieme fino al 2025. Il terzino destro classe 2003, utilizzabile anche come esterno di centrocampo, ha firmato il suo primo contratto da professionista con i biancoverdi. Cristallo è reduce dall'esperienza in prestito al Barletta durata da gennaio fino al termine della stagione, nella quale ha totalizzato 14 presenze e 2 gol; nel 2021/2022 invece ha vestito, sempre a titolo temporaneo, la maglia del Francavilla in Sinni: 36 presenze, 3 reti e 6 assist il suo score totale.