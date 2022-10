Monopoli, primo pareggio stagionale: contro la Turris finisce a reti bianche

Serie C Girone C

Pareggio a reti bianche per il Monopoli sul campo della Turris. La contesa andata in scena allo stadio Liguori è terminata 0-0: per i biancoverdi si tratta del primo pari del campionato, il primo per altro in trasferta. Dopo questo risultato la formazione guidata da Giuseppe Laterza è salita a quota 13 punti in classifica, assieme alla Juve Stabia. Martedì 18 ottobre, allo stadio Veneziani, arriverà il Catanzaro capolista (ore 21:00).

Turris-Monopoli, il tabellino

SS TURRIS (4-3-3): Perina, Frascatore, Boccia, Santaniello (65’ Maniero), Giannone (K) (78’ Longo), Leonetti, Haoudi (78’ Ercolano), Manzi, Finardi (73’ Taugourdeau), Contessa, Gallo (65’ Acquadro). A disposizione: Donini, Fasolino, Vitiello, Stampete, Invernizzi, Di Nunzio, Aquino. Allenatore: Pasquale Padalino.

S.S. MONOPOLI 1966 (4-4-2): Nocchi, Viteritti, Bizzotto, De Santis, Pinto (86’ Falbo), Piccini (K), De Risio; Rolando (32’ Fornasier), Fella (56’ Starita), Bussaglia, Montini (56’ Simeri). A disposizione: Avogadri, Iurino, Radicchio, Corti, Cascella. Allenatore: Giuseppe Laterza.

Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari. Assistenti: Pedone di Reggio Calabria e Catani di Fermo. Quarto ufficiale: Gangi di Enna.

Ammoniti: Bizzotto (M), Viteritti (M) Manzari (M), Acquadro (T). Espulsi: Manzari (M).

Note: recupero 1’ p.t., 5’ s.t; angoli 7-1.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli.