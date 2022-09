Monopoli, prorogata la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023

Girone C

La S.S. Monopoli 1966 per venire incontro alle esigenze dei tifosi biancoverdi, comunica la proroga della campagna abbonamenti fino a sabato 10 settembre. Al momento sono 700 le tessere sottoscritte. L'abbonamento comprende tutte le gare casalinghe del Campionato di Serie C 2022/23 (non è prevista la giornata "Forza Monopoli").

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli Calcio