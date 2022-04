Monopoli, un aprile fitto per concludere al meglio la regular season

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Sarà un aprile fitto per il Monopoli, reduce da cinque vittorie consecutive. Gli uomini guidati da Alberto Colombo puntano a rimanere nelle zone alte della classifica per giocarsi al meglio i playoff. La parola d'ordine per le prossime settimane è continuità, sia a livello di risultati che di prestazioni.

I biancoverdi affronteranno per prima cosa la Paganese, nell'anticipo di sabato 2 aprile allo stadio Veneziani. Mercoledì 6 invece ci sarà il recupero della trentatreesima giornata, ossia il derby contro il Taranto allo stadio Iacovone. A seguire il confronto con il Palermo al Veneziani sabato 9 aprile, mentre alla vigilia di Pasqua, il 16, la trasferta allo stadio Francioni dove di fronte ci sarà il Latina. Chiude la stagione regolare il derby con la Fidelis Andria il 24 aprile, al Veneziani.