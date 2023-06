Monopoli, rinnovata la partnership con Green Link

Serie C Girone C

La S.S. Monopoli 1966 è lieta di comunicare il rinnovo della partnership con l’azienda GREEN LINK S.r.l. Società Benefit per la stagione sportiva 2023/24.

Green Link, gruppo Green Management Italia, è un’azienda del territorio specializzata nella gestione dei rifiuti e dei servizi integrati di igiene urbana, con importanti obiettivi di crescita nel breve periodo ma, soprattutto, con la sostenibilità nei servizi prestati alle diverse comunità in cui opera.

Questa partnership di idee vedrà GREEN LINK e la S.S. MONOPOLI 1966 impegnate insieme per l’intera stagione sportiva, in numerose azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale, ma anche in iniziative dal risvolto sociale: ambiente e sport insieme per una Monopoli ancora più sostenibile e (bianco) verde.

Il logo dell’azienda Green Link sarà presente su tutte le divise da gioco ufficiali della prima squadra nella stagione sportiva 2023/24; inoltre, in virtù di questa intesa, due delle tre maglie che i calciatori indosseranno nel prossimo campionato di Serie C, sono state scelte in quanto realizzate con materiale riciclato al 100%.

L’accordo è stato siglato alla presenza del Presidente del club biancoverde Francesco Rossiello e dei due soci fondatori del gruppo cui fa riferimento Green Link, Francesco Maltoni e Nicola Catalano.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli