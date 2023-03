Monopoli, ripartire nel derby pugliese contro la Virtus Francavilla: il precedente della passata stagione

Serie C Girone C

Uscire dalla crisi di risultati ritrovando il sorriso nel terzo derby pugliese in programma a marzo. Questo è l'obbiettivo del Monopoli, che domenica 26 marzo sarà di scena alla Nuovarredo Arena per affrontare la Virtus Francavilla (calcio d'inizio alle ore 17:30). In un appuntamento divenuto ormai un classico del girone C della Serie C, i biancoverdi vogliono ripartire nella loro corsa per un posto ai playoff: sarà il match di debutto di Giacomo Ferrari, che ha preso le redini della squadra dopo l'esonero di Giuseppe Pancaro.

Nellla scorsa stagione, alla quinta giornata (il 26 settembre 2021), la Virtus Francavilla trionfò tra le mura amiche con il risultato di 3-1. A sbloccare il risultatò ci penso Pasquale Maiorino su rigore al 23', mentre al 60' Ernesto Starita firmò il pareggio per il Monopoli con un colpo di testa. I padroni di casa trovarono di nuovo il vantaggio, ancora direttamente su penalty di Maiorino al 71'; a chiudere i conti fu Elimelech Enyan in contropiede (87').