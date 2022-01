Monopoli, alla ripresa del campionato pronti due esami per gli uomini di Colombo

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Al secondo posto solitario della classifica del girone C della Serie C, a quota 37, il Monopoli ha dimostrato di essere una squadra accorta e solida. Prima della sosta invernale, la formazione allenata da Alberto Colombo si è rialzata a seguito della sconfitta contro il Palermo inanellando tre risultati utili di fila (il pareggio casalingo col Latina e le vittorie esterne sui campi di Fidelis Andria e Catania). E in vista della ripresa del campioanto, tra poco più di una settimana, i biancoverdi sono attesi da due veri e propri esami.

Il 23 gennaio il Monopoli se la vedrà contro l'Avellino, allo stadio Partenio-Lombardi; il 30 gennaio invece, tra le mura amiche dello stadio Veneziani, andrà in scena il derby pugliese dove l'avversario sarà la Virtus Francavilla.