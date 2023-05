Monopoli, ripresi gli allenamenti in vista del match playoff contro il Latina

Serie C Girone C

Riprende la preparazione dei biancoverdi in vista del 1? turno dei playoff, in programma giovedì 11 maggio allo stadio "Veneziani". Oggi la squadra ha svolto una seduta pomeridiana allo stadio, domani allenamento al mattino, giovedì è in programma un allenamento congiunto con l' U.S. Bitonto Calcio presso il campo sportivo "Nicola Rossiello" di Bitonto, fischio d'inizio ore 14:30.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli