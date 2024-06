Monopoli, Rocco Gaetani è il nuovo segretario generale

Serie C Girone C

La SS Monopoli 1966 comunica di aver concluso l'accordo, per il ruolo di segretario generale, per la stagione 2024/2025, con Rocco Gaetani, dirigente abilitato direttore sportivo, laureato in Economia Aziendale, per 8 anni segretario del Taranto (tra serie C e serie D) e dal 2017 ad oggi segretario generale della Virtus Francavilla.

"La scelta di Rocco Gaetani, così come di tutte le altre figure che andranno a comporre l'organigramma societario per la prossima stagione - ha commentato il presidente Francesco Rossiello dando il benvenuto al neo segretario generale nel club biancoverde - va nella direzione di consolidare la struttura e di rinforzarla con scelte e persone che conoscono la categoria e che possono vantare molti anni di esperienza nel professionismo. L'obiettivo è di costruire una struttura che possa essere di primo livello sotto tutti i punti di vista".

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli