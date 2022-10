Monopoli, sarà il Messina l'avversario di domenica: ecco come andò il precedente della passata stagione

Serie C Girone C

Dopo il pareggio per 2-2 arrivato in extremis contro il Monterosi, per il Monopoli all'orizzonte c'è l'impegno allo stadio Veneziani contro il Messina di domenica 30 ottobre (calcio d'inizio alle ore 17:30). Sarà la prima gara tra le mura amiche per il nuovo allenatore Giuseppe Pancaro, che ha debuttato lunedì scorso, nonché una potenziale occasione per tornare ad un successo che manca da quattro partite.

Nella passata stagione i biancoverdi sono riusciti ad avere la meglio sulla formazione siciliana. Il risultato del match valevole per la terza giornata di campionato, il 12 settembre 2021, è stato di 2-1: ad andare in vantaggio sono stati gli ospiti al 17', grazie ad Andrea Adorante, prima della rimonta del Monopoli firmata da Ernesto Starita (26') e Francesco Grandolfo (67').