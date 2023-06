Monopoli, scelta la sede del ritiro estivo: sarà Camigliatello Silano

Girone C

Il Monopoli ha scelto la sede del ritiro estivo: sarà Camigliatello Silano ad ospitare la preparazione dei biancoverdi in vista della stagione 2023/2024. La squadra si ritroverà a Monopoli mercoledì 19 luglio e ci resterà per cinque giorni, effettuando i test medici e atletici di rito; poi la partenza per la Calabria domenica 23 e quindi il ritiro dal 24 luglio al 13 agosto. La squadra allogerà presso 'Lo Sciatore – Hotel & Restaurant' e si allenerà sul terreno del campo sportivo di Camigliatello.

Il Monopoli aveva già svolto la preparazione pre-campionato nel comune nel 2019/2020.