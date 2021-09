Monopoli, scelto l'arbitro per la sfida contro la Turris

Ecco chi dirigerà il match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C, girone C

Scelto il direttore di gara della sfida tra Turris e Monopoli, in programma domenica 5 settembre allo stadio Liguori di Torre del Greco (calcio d'inizio ore 17:30) e valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C. Sarà il signor Mario Davide Arace della sezione di Lugo di Romagna. Assistenti il signor Mirco Carpi della sezione di Orvieto e il signor Mattia Bartolomucci della sezione di Ciampino. Il quarto uomo sarà il signor Luca Zucchetti (sezione di Foligno).

Di seguito il comunicato diffuso dal Monopoli attraverso i propri canali ufficiali:

