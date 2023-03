Monopoli, squadra affidata a Giacomo Ferrari fino al termine della stagione

Serie C Girone C

Dopo una notte di riflessione il Monopoli ha scelto di affidare la guida della squadra a Giacomo Ferrari, fino al termine dell'attuale stagione dove si cercherà di concludere al meglio il campionato. Sarà il classe 1967 a sostituire Giuseppe Pancaro, esonerato dalla dirigenza a seguito della sconfitta contro il Giugliano: Ferrari finora ha svolto il ruolo di viceallenatore dello stesso Pancaro, ricoprendo tale carica dal 2018 al 2019, quando il Monopoli sulla panchina biancoverde era presente Giuseppe Scienza; ad affiancarlo sarà Luigi Anaclerio, che era già nello staff come collaboratore tecnico.

Monopoli, ecco il nuovo staff tecnico: il comunicato ufficiale

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver affidato, fino al termine della stagione, l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Giacomo Ferrari (in deroga art. 39 del settore tecnico), il quale, in biancoverde ha ricoperto il ruolo di vice allenatore nelle stagioni 2018/19, 2019/20 e in quella attuale; Ferrari sarà coadiuvato da Luigi Anaclerio, già presente nello staff tecnico in qualità di collaboratore tecnico. Confermati gli altri componenti dello staff: Stefano Valentini preparatore atletico, Francesco Monaco preparatore dei portieri e Claudio Lenoci recupero infortunati.