Monopoli, lo stadio Veneziani verso il sold out per la partita contro il Catanzaro

Per la sfida di andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, il Monopoli probabilmente conterà su uno stadio Veneziani in modalità tutto esaurito. La stessa società biancoverde, infatti, ha comunicato che i biglietti dei settori distinti e tribuna (oltre che di quelli del settore ospiti) sono andati sold out: al momento sono rimasti disponibili i tagliandi per la curva. Il calcio d'inizio è fissato per martedì 17 maggio alle ore 20:30; il ritorno invece si giocherà sabato 21 allo stadio Ceravolo.