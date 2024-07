Monopoli, ufficializzato lo staff tecnico per la stagione 2024/2025

La SS Monopoli 1966 ufficializza la composizione dello staff tecnico per la stagione 2024/2025. Assieme a mister Alberto Colombo, al lavoro ci saranno quattro conferme e due novità.

Luigi Anaclerio sarà il Vice Allenatore, nei quadri tecnici del club biancoverde fin dalla stagione 2022/2023. Preparatore dei Portieri sarà Francesco Monaco, al Monopoli da luglio 2016 (inizierà la sua nona stagione al Veneziani). Confermati anche Leo Marasciulo nel ruolo di Collaboratore Tecnico / Match Analyst e Claudio Lenoci nel ruolo di Recupero Infortuni / Riatletizzazione.

Le novità, invece, riguardano il Preparatore Atletico Renzo Ricci (un ritorno a Monopoli dopo la stagione 2021/2022 per il 44enne preparatore barese) e il Consulente Area Performance Italo Sannicandro (già docente del Settore Tecnico ai corsi periferici per allenatore e responsabile regionale dell’Evolution Programme della FIGC, ha maturato esperienze in qualità di preparatore atletico nell’ambito degli sport di squadra sia a livello professionistico che dilettantistico con particolare attenzione alle problematiche connesse alla prevenzione degli infortuni ed alla valutazione motoria).

Questa la composizione dettagliata dello staff tecnico:

Allenatore: Alberto Colombo

Vice Allenatore: Luigi Anaclerio

Preparatore dei Portieri: Francesco Monaco

Collaboratore Tecnico / Match Analyst: Leonardo Marasciulo

Consulente Area Performance: Italo Sannicandro

Preparatore Atletico: Renzo Ricci

Recupero Infortuni / Riatletizzazione: Claudio Lenoci

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli