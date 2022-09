Monopoli subito in campo mercoledì: l'obiettivo è spezzare il tabù Avellino

Serie C Girone C

Dopo la sconfitta contro il Crotone per 2-0, il Monopoli ha subito l'opportunità di riscattarsi anche se all'orizzonte c'è un esame difficile: mercoledì 14 settembre, allo stadio Veneziani (ore 20:30), i biancoverdi affronteranno l'Avellino reduce dal pareggio interno contro la Gelbison per 0-0. Una sfida non semplice contro una delle squadre più attrezzate del girone, che in estate ha effettuato una rivoluzione affidando la guida tecnica all'ex Virtus Francavilla Roberto Taurino.

Nella passata stagione, alla quarta giornata di campionato quasi un anno fa (era il 20 settembre 2021), il gabbiano ottenne un pareggio a reti bianche, mentre il risultato in terra pugliese della stagione 2020/2021 fu di 1-1 con reti di Sonny D'Angelo per gli ospiti al 2' e di Eyob Zambataro al 92'. Il Monopoli inoltre fu sconfitto per 2-0 nel match del 2019/2020: Fabiano Parisi e Alessandro Parisi furono i marcatori rispettivamente al 27' e al 49'.