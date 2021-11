Doppio Grandolfo fa volare il Monopoli: battuto il Taranto per 2-0

Serie C Girone C

Vittoria pesante del Monopoli, che allunga così la striscia a cinque risultati utili consecutivi portandosi al terzo posto della classifica generale (in attesa del match del Catanzaro sul campo della Turris): allo stadio Veneziani i biancoverdi si sono imposti sul Taranto nel derby pugliese della quattordicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. 2-0 il risultato finale con Francesco Grandolfo autore di una doppietta (reti al 23' e al 50'): per lui sono quattro i centri realizzati finora in campionato. I biancoverdi riescono finalmente a trionfare contro una formazione pugliese dopo le sconfitte contro Virtus Francavilla, Bari e Foggia salendo a quota 26 punti.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli sui propri canali ufficiali.

RETI: 23’, 50’ Grandolfo (M)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Mercadante, Bizzotto, Fornasier, Tazzer (90′ Novella), Langella (69’ Bussaglia), Vassallo (90′ Nina), Piccinni, Guiebre, Starita (69’ D’Agostino), Grandolfo (80’ Nocciolini).

A disposizione: Guido, Campisi, Riggio, De Santis, Romano, Arena, Viteritti.

All. Colombo.

TARANTO F.C. 1927 (4-2-3-1): Chiorra, Riccardi, Zullo, Benassai, Ferrara (81’ Labriola), Bellocq (60’ Ghisleni), Marsili, Mastromonaco (60’ Pacilli), Civilleri, Falcone (60’ De Maria), Giovinco.

A disposizione: Antonino, Tomassini, Granata, Cannavaro, Zecchino.

All. Laterza.

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como.

Assistenti: Michele Somma di Castellamare di Stabia, Milos Tomasello Andulajevic di Messina.

Quarto ufficiale: Andrea Zanotti di Rimini.

Ammoniti: Bizzotto, Grandolfo (M), Falcone, Riccardi (T)

Espulsi: –

Note: 2454 spettatori di cui 328 abbonati.

Recupero: 0’ p.t., 4’ s.t.

Divisa biancoverde per il Monopoli, rossoblu per il Taranto.