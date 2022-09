Monopoli-Taranto, Laterza: "Vogliamo iniziare subito bene, bisognerà avere la giusta determinazione"

Inizio di campionato con tanto di derby per il Monopoli, che domenica 4 settembre ospiterà il Taranto allo stadio Veneziani (calcio d'inizio ore 20:30). Sarà un incrocio particolare per l'attuale allenatore dei biancoverdi Giuseppe Laterza, che ha guidato la formazione ionica per due anni ottenendo la promozione in Serie C nel 2021: non sarà una gara facile per il Monopoli, che avrà di fronte una squadra giovane e decisa nel puntare sull'intensità. A presentare il primo appuntamento ufficiale della stagione è stato proprio il tecnico Laterza.

Sulla partita da ex: "Il destino ha voluto che lo incontrassi subito, ho la possibilità di salutare tanta gente con cui ho condiviso dei bei momenti. Metteremo da parte le emozioni perché vogliamo iniziare subito bene. Dobbiamo avere la determinazione giusta, la prima partita è sempre complicata. Il Taranto ha cambiato tanto in estate, loro sono una squadra molto organizzata e dinamica".

Sulle condizioni della squadra: "Non saranno della partita Drudi, Bussaglia e Radicchio per problemi fisici".

Sul mercato appena chiuso: "La società ha lavorato tanto e bene, ha portato a Monopoli gente con tanta esperienza e determinazione. Credo sia stato allestito un bel gruppo, sono molto contento. L'esterno? Con Starita ci ho parlato, abbiamo lavorato fin dall'inizio in questo modo e lui si sta applicando molto".

Sul girone C: "Onestamente molte squadre hanno fatto un mercato importante, questo sarà un girone difficile come al solito. Ma c'è anche il Monopoli, ce la giocheremo con la voglia di fare bene già dalla prima giornata".