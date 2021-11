Monopoli-Taranto, le probabili formazioni: tra i biancoverdi torna Arena, in avanti Starita e Grandolfo

Serie C Girone C

Reduce da quattro risultati utili di fila, il Monopoli intende seguire la scia positiva e trovare conferme in una sfida sentita e complicata, quella di oggi contro il Taranto nella quattordicesima giornata del campionato di Serie C, girone C (calcio d'inizio alle ore 17:30). Nelle ultime settimane i biancoverdi hanno ottenuto tre vittorie contro Juve Stabia, Catanzaro e Monterosi ed un pareggio, sul campo della Vibonese. I rossoblù invece nello scorso turno hanno perso ad Avellino per 2-1 dopo aver raccolto tre risultati utili consecutivi (due vittorie contro Fidelis Andria e Potenza con in mezzo il pareggio di Foggia).

L'allenatore Alberto Colombo proseguirà col modulo 3-5-2. In difesa, davanti al portiere Loria, ci sarà il terzetto formato da Arena (che dovrebbe rientrare dall'inizio), Bizzotto e Mercadante. A centrocampo, al posto dell'indisponibile Morrone, dovrebbe esserci spazio per Bussaglia, mentre sulla fascia destra è pronto Viteritti. La coppia d'attacco designata presumibilmente sarà formata ancora una volta dal solito Starita e da Grandolfo.

I rossoblù dovranno fare i conti con le assenze del reparto offensivo di Saraniti, Italeng e Santarpia. Il tecnico Giuseppe Laterza punterà sul 4-2-3-1: confermata la coppia di centrali difensivi composta da Zullo e Granata; in mezzo dovrebbe esserci invece il ritorno dal primo minuto di Marsili. Nel ruolo di prima punta spazio a Giovinco davanti a Pacilli,Falcone e De Maria.

Monopoli-Taranto, le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Bussaglia, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Starita, Grandolfo. All.Colombo.

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra; Riccardi, Zullo, Granata, Ferrara; Marsili,Civilleri; Pacilli, Falcone, De Maria; Giovinco. All. Laterza.