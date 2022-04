Monopoli, testa al Latina: domani allenamento in mattinata, partenza prevista per venerdì

Serie C Girone C

Il Monopoli continua a lavorare in vista del prossimo impegno, quello di sabato 16 aprile allo stadio Francioni contro il Latina (ore 17:30). Tra i biancoverdi si sono allenati a parte il difensore Matteo Arena e l'attaccante Alessandro Rossi; non hanno invece preso parte alla seduta, per via di un virus gastrointestinale, i portieri Leonardo Loria e Mattia Guido. Il Monopoli si allenerà nella mattinata di domani e successivamente, venerdì, partirà alla volta di Latina.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite la propria pagina Facebook:

