Monopoli, Tomei pronto a diventare il nuovo allenatore

Serie C Girone C

Francesco Tomei si appresta a prendere le redini del Monopoli. La dirigenza biancoverde avrebbe infatti trovato un'intesa con l'ex storico viceallenatore di Eusebio Di Francesco che quindi, salvo colpi di scena, sostituirà Giacomo Ferrari. Previsto un anno di contratto tra le parti; ad affiancare Tomei nella sua esperienza in Puglia sarà Luigi Anaclerio, già vice dello stesso Ferrari.

Quello del classe 1972 era un'opzione abbastanza concreta per il Monopoli, che in precedenza aveva sondato altri tecnici, come ad esempio Roberto Taurino. L'ufficialità potrebbe arrivare in tempi brevi.