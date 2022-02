Monopoli, la felicità di Colombo: "Contro la Turris vittoria dal grande significato"

Serie C Girone C

La rimonta sulla Turris ha permesso al Monopoli di tallonare il Bari al secondo posto, a quota 42 punti. Il successo per 2-1 è arrivato proprio negli ultimi istanti di gara: gli ospiti precedentemente erano andati in vantaggio grazie a Pavone, ma Borrelli ha ristabilito l'equilibrio prima dell'autogol di Sbraga. Il tecnico Alberto Colombo non poteva che essere contento, come ha mostrato nel post-partita.

Sulla gara: "Sarei stato contento anche in caso di mancata vittoria, per un motivo soltato, contro una delle migliori squadre sotto il profilo del palleggio abbiamo accettato i duelli. Il coraggio è stato premiato, questa vittoria ha grande significato e ce la teniamo. Questa squadra ha un'anima grande, non molliamo mani fino alla fine. Nel primo tempo abbiamo sbagliato le scelte, magari con un cross di poca qualità o una conclusione affrettata, siamo stati bravi ad andare a cercarci la fortuna".

Sull'atteggiamento della squadra: "Reagire così è una caratteristica di questo gruppo ormai. Penso che una grande squadra non possa prescindere da chi giochi meno, questi ragazzi sono encomiabili dal punto di vista professionale. Ora possiamo divertirci, avendo voglia di rimanere e sapendo che attorno a noi ci sono delle grandi squadre".